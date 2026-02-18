Cagliari, scontro sulla ex 131 Dir: due feriti e traffico in tiltTre auto coinvolte all’ingresso del capoluogo. Sul posto soccorsi e Polizia stradale
Un nuovo incidente stradale ha paralizzato il traffico in ingresso a Cagliari nel pomeriggio di oggi.
Dopo un precedente sinistro avvenuto sull'Asse Mediano, verso le ore 16 si è verificato uno scontro sulla ex 131 Dir. L'impatto ha coinvolto tre auto. Il bilancio è di due feriti, trasportati in ospedale in codice giallo. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano gravi.
Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per effettuare i rilievi di rito e gestire l'emergenza. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con la circolazione rimasta completamente bloccata per diverso tempo in direzione Cagliari.
Matteo Vercelli