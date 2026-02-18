Che corso di laurea scegliere? Tre giorni per capirloOrientamento all’ateneo di Cagliari: centinaia di studenti delle superiori arrivati alla Cittadella di Monserrato per conoscere l’offerta formativa
Dubbi, paure e qualche certezza: così i maturandi sardi affrontano le giornate di orientamento all’Università di Cagliari, tra stand, laboratori e presentazioni dei corsi.
Tra chi ha già le idee chiare sul futuro e chi invece approfitta di questa occasione per scoprire nuove possibilità, non mancano domande e timori: quale corso scegliere, dove iscriversi e come affrontare il salto dall’ultimo anno di scuola al mondo universitario.
Tre giorni intensi in cui confrontarsi con docenti, esplorare laboratori e capire meglio cosa significa davvero scegliere la propria strada dopo il diploma.