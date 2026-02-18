ai margini

Non è malasanità. Arrivata il 5 dicembre, è uscita solo poche ore alla vigilia di Natale ma l’indomani era di nuovo al Duilio Casula: a 72 anni non può essere dimessa, all’esterno non c’è chi se ne prende carico. Intanto è in barella da così tanto tempo che non riesce più a camminare