Cagliari, edificio pericolante in via Università: strada chiusaVigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza la struttura
Via Università chiusa al traffico. La strada che costeggia il Rettorato dell’Università di Cagliari è stata transennata dopo l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza uno stabile comunale pericolante.
Per consentire ai tecnici di operare senza rischi, la chiusura è scattata alle 19 di ieri, martedì 17 febbraio.
Dopo il primo intervento dei pompieri saranno necessari ulteriori lavori sulla struttura. La riapertura della strada avverrà solo quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.
(Unioneonline/v.f.)