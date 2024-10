Lunga sequenza di incidenti a Cagliari, sotto la debole pioggia che ha bagnato le strade alla fine della mattinata.

Il più grave sulla Statale 131, alle porte della città: un automobilista ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere con violenza contro il guardrail. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasferito il ferito al Policlinico in codice rosso: le sue condizioni sono gravi a causa di numerosi traumi riportati.

Incidente anche sulla 554, a poca distanza dall’Holiday Inn: coinvolti due mezzi ma non si registrano feriti gravi. Stesso bilancio per uno schianto avvenuto sulla 195 Racc. Anche in questo caso le auto coinvolte sono due. In entrambe le situazioni a chiamare la polizia locale per i rilievi sono state delle donne. Pesanti le ripercussioni per il traffico, con gli agenti al lavoro per cercare di ridurre i disagi.

Codice giallo, invece, per un motociclista finito a terra per evitare un pedone che stava attraversando in via Berlino, nell’intersezione con via Stoccolma, nel quartiere di Genneruxi: ha riportato delle profonde escoriazioni.

