Cagliari, accoltellato dopo una lite tra due ragazzeLa Polizia sulle tracce dell’uomo che nella notte tra venerdì e sabato ha aggredito un 49enne in via Marongiu. L’ipotesi di reato è lesioni gravissime
Proseguono le indagini sull’accoltellamento avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso davanti al locale Buddha amici in via Marongiu, che ha visto come vittima un 49enne, finito al Brotzu in gravi condizioni.
La Squadra Mobile ha sentito diversi testimoni per trovare indizi utili per riuscire a risalire all’aggressore, nei confronti del quale l’ipotesi di reato è quella di lesioni gravissime.
Da quanto ricostruito, l’accoltellamento sarebbe avvenuto dopo una lite tra due ragazze, ma gli agenti sono al lavoro per ricostruire tutti i contorni della vicenda.
