I Carabinieri della Stazione di Cagliari Villanova hanno tratto in arresto un 72enne, già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti nei confronti della convivente.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo nel tempo avrebbe sottoposto la compagna a vessazioni, insulti, minacce e percosse. Al culmine dell’ultima aggressione, la donna ha allertato i militari.

All’arrivo della pattuglia, il 72enne si era già allontanato dall’abitazione probabilmente nel tentativo di sottrarsi al controllo.

I militari, dopo aver attivato le procedure di tutela della vittima previste dal codice rosso e dalla rete antiviolenza regionale, hanno avviato le ricerche dell’uomo, rintracciandolo poco dopo nelle vicinanze e procedendo al fermo.

L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma e, ricostruita compiutamente la vicenda, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida già disposta dall’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata