Dopo aver attraversato il Tirreno e aver raggiunto Nuoro, la Fiamma Olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina fa tappa a Cagliari. L’appuntamento è per domenica 14 dicembre 2025, con il percorso cittadino dal Poetto a via Roma.

A chiudere la staffetta dei tedofori saranno, nell’ultimo chilometro, Dalia Kaddari, Giulia Stagno e Francesca Zucca. Quindi l’accensione del braciere sul palco realizzato per l’occasione.

Questa mattina a Cagliari la conferenza stampa di presentazione dell’evento, con le atlete ricevute nell'Aula consiliare (Francesca Zucca era collegata in remoto) dall'assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta, dal presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci e dal presidente della Commissione Sport, Michele Boero.

Dalla partenza del 6 dicembre dalla Capitale fino ad arrivare a Milano il prossimo 5 febbraio, saranno in totale 60 le tappe che vedranno impegnati 501 tedofori dal nord al sud dell'Italia.

«Un appuntamento – ha commentato l'assessore Macciotta – al quale la città di Cagliari tiene in modo particolare perché il passaggio della Fiamma Olimpica riassume tutti i valori fondamentali e più nobili della pratica sportiva, sia a livello agonistico che a livello amatoriale, ma soprattutto assume un connotato prezioso sotto il profilo della inclusività».

IL PROGRAMMA – Manifestazione al via a partire dalle 14,30 in contemporanea dal Poetto, dove prenderà il via il primo tedoforo, e sul palco allestito in via Roma dove ci sarà spazio, dopo i saluti istituzionali, per il City Celebration, con la presentazione di attività sportive, ricreative e inclusive messe in campo dall'amministrazione con la collaborazione dei suoi partner.

A dare il loro contributo anche i ragazzi e le ragazze di Millesport guidati da Andrea Siddi, il Cagliari Calcio con il suo progetto Casteddu for Special e BeAsOne illustrato da Elisabetta Scorcu. Presenti anche il delegato regionale di Storia italiana dello sport, Mario Fadda, e l'illustratrice Alice Rogeri che hanno presentato la mostra temporanea dedicata agli sport invernali in Sardegna allestita in sala Retablo.

