Al via da domani – martedì 8 aprile – i biglietti per le tribune per assistere alla processione del 1 maggio a Cagliari, in occasione della 369esima edizione della Festa di Sant’Efisio.

Lo annuncia il Comune di Cagliari, in una nota. Sino al completo esaurimento dei posti disponibili – spiega il Municipio -, i biglietti potranno essere acquistati online o presso la sede del Box Office in viale Regina Margherita 43 aperto al pubblico nei seguenti orari:

lunedì-mercoledì - venerdì dalle 10 alle 13

martedì – giovedì orario continuato dalle 10 alle 18

Di seguito la dislocazione delle tribune e i relativi prezzi dei biglietti:

Tribuna n. 1: tribuna coperta sita in via Roma lato Palazzo Vivanet con vista Piazza Matteotti, per n. 381 posti a sedere: € 40.

Tribuna n. 2: tribuna scoperta sita in piazza Matteotti, con vista verso la stazione ferroviaria, per n. 550 posti a sedere: € 30.

Tribuna n. 3: tribuna coperta sita in via Roma, lato piazza Matteotti, con vista su Palazzo Vivanet, per n. 252 posti a sedere: € 45.

Tribuna n. 4: tribuna coperta sita in via Roma, lato piazza Matteotti, fronte Palazzo Civico, per n. 313 posti a sedere: € 45.

Tribuna n. 5: pedana su unico livello coperta sita in via Roma, lato palazzo Civico con vista piazza Matteotti, per n. 50 posti, dei quali 25 per soggetti con disabilità motorie su sedia a rotelle e 25 per accompagnatori: accesso gratuito per entrambi i soggetti interessati.

Tribuna n. 6: tribuna scoperta dislocata in piazza del Carmine, con vista su viale Trieste, per n. 381 posti a sedere: € 30.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata