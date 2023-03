A Cagliari è stato identificato un altro giovane coinvolto nell’aggressione agli agenti della Squadra Mobile avvenuta in piazza del Carmine, due giorni fa, nel corso di un controllo antidroga. Dopo i primi due finiti in manette e un altro denunciato ieri pomeriggio, oggi i poliziotti della Mobile - coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro – hanno identificato un 22enne algerino.

Il giovane, senza fissa dimora, è stato rintracciato in via Bacaredda, vicino al mercato di San Benedetto. Sul posto sono intervenute quattro pattuglie e gli agenti in borghese. L’accusa per lo straniero è di lesioni gravissime, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre nei suoi confronti pendevano un ordine di espulsione e un ordine di carcerazione perché deve scontare sei anni di reclusione per rapina e altri reati. E per questi due provvedimenti è stato portato in carcere a Uta.

Oggi uno degli poliziotti aggrediti è tornato nuovamente in ospedale per alcuni problemi a un orecchio: da qui l'accusa di lesioni gravissime.

(Unioneonline/s.s.)

