C’è un terzo presunto responsabile per l’aggressione agli agenti del gruppo dei Falchi della Questura, avvenuta ieri pomeriggio in piazza del Carmine, a Cagliari: oggi è scattata la denuncia a piede libero nei confronti di un algerino di 20 anni, richiedente asilo. L’accusa è di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

In mattinata è stata invece celebrata la direttissima nei confronti dei due connazionali, entrambi di 22 anni (uno con vari precedenti) arrestati poco dopo i fatti: concessi i termini a difesa, attenderanno in carcere l’esito della prossima udienza, fissata per mercoledì prossimo. Le porte del penitenziario di Uta per loro si sono aperte perché presi in flagranza di reato.

Erano stati bloccati subito dopo aver colpito i poliziotti che li avevano fermati per l’identificazione.

Gli agenti avevano notato un passaggio di droga, nella piazza in quel momento frequentata dai bambini, e avevano deciso di intervenire. Intorno alla panchina c’erano gli algerini con altre tre o quattro persone. Hanno reagito e colpito con violenza gli uomini dei Falchi. Uno è stato ferito con un calcio in faccia, mentre era a terra. Si è scatenato il caos, fino all’arrivo dei rinforzi e agli arresti. Oggi la nuova denuncia.

