Stamattina, al Poetto di Cagliari, una cinquantina di surfisti cagliaritani si sono riuniti per mostrare vicinanza e sostegno al popolo palestinese e alla Global Sumud Flotilla, dando vita a un’iniziativa di pace e solidarietà.

Il gruppo ha organizzato un paddle out, tradizionale cerimonia del mondo del surf che prevede la partenza collettiva dalla riva e la formazione, al largo, di un grande cerchio con le tavole. Al centro di questa simbolica unione sull’acqua, ogni partecipante ha deposto un fiore, gesto semplice e profondo per ricordare le vittime della guerra e ribadire un messaggio universale di pace.

L’atmosfera di raccoglimento e silenzio si è conclusa con un lungo applauso e ha avuto un momento inatteso: alcuni delfini si sono avvicinati al cerchio, nuotando accanto ai surfisti. Una presenza sorprendente che ha reso l’iniziativa ancora più intensa.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata