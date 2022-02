Dieci milioni di euro per rivoluzionare il waterfront cagliaritano con la riqualificazione della passeggiata di via Roma, il miglioramento del fronte del porto e la definitiva sistemazione di Piazza Matteotti.

Stamani il sindaco Paolo Truzzu e l’architetto Stefano Boeri hanno spiegato le linee guida dell’intervento, che sarà progettato dalla società dello stesso Boeri con Mic (Mobility in Chain), studio Silva e la società S.T.P. e Mate società cooperativa.

"Teniamo molto - ha spiegato il primo cittadino - come amministrazione al tema dell'avvicinamento al mare. La caratteristica della nostra città è l'essere circondata dal mare, ma non ha spazi pubblici che ne consentano una migliore fruizione. Nella progettazione, infatti, abbiamo chiesto che si tenesse conto di questo aspetto che per noi è fondamentale".

“Andremo ad agire su una zona importante e delicata di Cagliari. Un punto fondamentale non solo per il rapporto tra città e porto ma anche per i flussi di attraversamento di tutta la parte costiera, per il resto della città”, ha detto Boeri, evidenziando la necessità di “trovare un equilibrio tra il traffico su ruota, su ferro, sull'altro versamento pedonale e sui collegamenti con alcuni pezzi storici come la Piazza Matteotti”.

“Ci sono tanti temi importanti e di prospettiva – ha concluso l’architetto - che portano ad immaginare un allungamento della fruibilità pedonale e un aumento del verde. E stiamo ragionando per mettere insieme le diverse risorse per trovare equilibrio”.

Parla di “opportunità da non perdere” Daniele Olla, dirigente del Servizio Viabilità. “Abbiamo già iniziato con i primi sopralluoghi sull'area oggetto dell'intervento e abbiamo trovato subito un'intesa. Ora attendiamo un progetto di ottima qualità e siamo molto curiosi di vedere come chiuderemo quella che per noi è una scommessa”.

