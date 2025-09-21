

Prosegue a Cagliari il servizio straordinario di controllo dei carabinieri nella “zona rossa” di piazza del Carmine, istituita con apposita ordinanza prefettizia a seguito delle decisioni assunte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sono trentasette le persone identificate nella serata di ieri, imposto anche l’allontanamento dall’area a tre soggetti già noti alle Forze di Polizia per condotte moleste e potenzialmente pericolose. Tra questi vi era anche un venticinquenne originario della Guinea, celibe, senza fissa dimora e disoccupato, arrestato per i reati di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’assunzione di alcol e stupefacenti, ha infatti aggredito con spinte e calci i militari intervenuti su richiesta di alcuni cittadini, prima di essere immobilizzato e posto in sicurezza.

(Unioneonline/v.l.)

