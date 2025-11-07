È stato arrestato nella notte dai carabinieri a Cagliari, per resistenza a pubblico ufficiale, un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, dopo un rocambolesco tentativo di fuga da un posto di blocco nel centro città.

Il giovane, mentre percorreva le vie del centro cittadino a bordo del suo scooter T-Max, alla vista dei militari ha ignorato l’alt intimato e si è dato alla fuga ad alta velocità nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne è scaturito un inseguimento per circa quattro chilometri attraverso diverse strade del centro, durante il quale l’uomo ha cercato più volte di far perdere le proprie tracce.

Raggiunto e circondato da altre pattuglie intervenute in supporto, il giovane ha abbandonato il mezzo in via Guicciardini e ha tentato invano di proseguire la sua fuga a piedi. È stato successivamente bloccato, immobilizzato e portato nella Caserma di via Nuoro, dove è stato dichiarato in stato di arresto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna in Tribunale a Cagliari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata