Risse, spaccio, rapine. Violenza quasi quotidiana. Si abbatte il pugno di ferro su piazza del Carmine e zone limitrofe, a Cagliari: nasce la zona rossa contro la microcriminalità.

Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito questa mattina in Prefettura, ha adottato una serie di misure sperimentali che rimarranno in vigore per 60 giorni. Verranno attuate operazioni “ad alto impatto”, affiancate da pattugliamento interforze, In più è imposto il divieto di stazionamento e l’allontanamento «di soggetti specifici con precedenti per reati predatori, contro la persone e legati agli stupefacenti, che assumano comportamenti aggressivi, minacciosi e insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tali da ostacolare la piena e libera fruibilità» dei luoghi.

Le strade interessate sono:

Piazza del Carmine;

Via Sassari, sino all’angolo con via Mameli;

Via Maddalena;

Via Malta;

Via Crispi;

Vico Malta;

Viale Trieste, sino alla via Isola di Tavolara.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco Massimo Zedda, il questore Rosanna Lavezzaro, il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Cagliari Daniele Credidio e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Danilo Massimo Cardone.

La riunione in Prefettura

«Il provvedimento», ha sottolineato il prefetto, Giuseppe Castaldo, «fornisce agli operatori di polizia uno strumento che si aggiungerà, per 60 giorni e in alcune aree ben delineate, a quelli già impiegati, garantendo una ancor più efficace e stringente risposta a situazioni che presentano profili maggiormente problematici per la sicurezza. Resta alto l’impegno su tutte le altre aree cittadine, nel quadro delle pianificazioni dei servizi di controllo del territorio straordinario e delle operazioni ad alto impatto».

Zedda ha aggiunto: «Ringrazio il prefetto e le forze dell’ordine per il supporto e il potenziamento dei controlli dopo gli episodi accaduti, nell’ottica di garantire una maggiore serenità alle cittadine e ai cittadini».

Enrico Fresu

