Cagliari, domenica a Palazzo Regio si chiude la rassegna dell'associazione PorrinoQuattro appuntamenti di grande qualità, capaci di intrecciare musica colta, tradizione popolare e ricerca sonora contemporanea
Con il concerto di domenica 9 novembre alle ore 19, si chiude l’ottava edizione della rassegna “Concerti a Palazzo Regio”, promossa e organizzata dall’Associazione culturale musicale Ennio Porrino di Elmas, sotto la direzione artistica del maestro Ignazio Perra.
Una stagione musicale che, dal 5 ottobre, ha animato gli spazi storici del Palazzo Regio di Cagliari, offrendo al pubblico quattro appuntamenti di grande qualità, capaci di intrecciare musica colta, tradizione popolare e ricerca sonora contemporanea.
A concludere la manifestazione, il 9 novembre alle 19.00, sarà il concerto per tromba e chitarra “Interazioni musicali – Incantevoli sonorità in un percorso musicale senza tempo”, interpretato dalla trombettista Laura Cocco e dal chitarrista Marco Carta.
Una formazione inconsueta, quella del duo tromba-chitarra, che permetterà di esplorare un ampio ventaglio di atmosfere, dal lirismo più intimo alla brillantezza ritmica, in un costante equilibrio tra tradizione e modernità.