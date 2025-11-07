I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari hanno tratto in arresto un disoccupato 64enne residente a Quartu Sant’Elena, ritenuto responsabile di lesioni personali colpose e omissione di soccorso commesse in Romania nel maggio del 2019.

L’operazione, portata a termine dalla squadra catturandi, è scaturita da una segnalazione pervenuta dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia. I militari hanno predisposto una serie di attività di osservazione e di pedinamento e, avuta la certezza dell’identità del ricercato, sono entrati in azione.

L’uomo, viene riferito, ha mostrato particolare sorpresa per il provvedimento inaspettato, ma non ha opposto alcuna resistenza.

Terminate le formalità di rito, il 64enne è stato poi trasferito nel carcere di Uta, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

