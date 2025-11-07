La Guardia Costiera di Cagliari è intervenuta in due distinte operazioni di evacuazione medica in poche ore, prestando soccorso a due persone in pericolo di vita a bordo di nave passeggeri e mercantile che navigavano a sud dell’Isola.

La prima attività di soccorso ha riguardato un passeggero di 70 anni, di nazionalità francese, colto da gravi difficoltà respiratorie a bordo della MSC World Europa, in navigazione da Malta a Barcellona e in transito a circa 16 miglia da Cagliari. L’allarme lanciato dalla nave da crociera è stato ricevuto dalla Sala Operativa del 13° MRSC della Guardia Costiera di Cagliari che, dopo aver consultato il Centro Internazionale Radio Medico, ha disposto l’immediata evacuazione sanitaria con la motovedetta SAR CP 320. Raggiunta la nave, i militari della Guardia Costiera hanno trasbordato il passeggero, già intubato, e lo hanno trasferito con urgenza al porto di Cagliari, dove ad attenderlo in banchina c’era un’ambulanza del 118 per la corsa all’ospedale Santissima Trinità.

Poche ore più tardi è stato soccorso un marittimo di 55 anni, di nazionalità ucraina, colpito da grave emorragia gastrointestinale a bordo della nave cargo “AS Costantina”, in navigazione da Barcellona verso il porto di Pirro in Albania, a circa 35 miglia a sud-ovest di Cagliari. La Direzione Marittima di Cagliari ha disposto in questo caso l’invio dell’elicottero AW139 “Nemo 5” della Sezione Elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu. Dopo aver raggiunto la nave, l’elicottero ha proceduto al recupero del marittimo tramite verricello con l’assistenza di un aerosoccorritore della Guardia Costiera. Il velivolo è poi atterrato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove il paziente è stato affidato in codice rosso alle cure del personale sanitario.

Dall’inizio dell’anno, fa sapere la Guardia Costiera, «sono già state effettuate ben diciotto evacuazioni mediche che hanno consentito di salvare altrettante persone in grave pericolo di vita, in mezzo al mare, molto spesso a considerevole distanza dalla costa. Le sale operative dipendenti dalla Direzione Marittima di Cagliari sono istituzionalmente competenti per le attività di ricerca e soccorso in mare nella parte centro meridionale della Sardegna e coordinano l’apparato aeronavale dipendente, composto delle motovedette, dai velivoli della Sezione elicotteri Guardia Costiera e dai militari del Nucleo Subacquei».

