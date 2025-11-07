Metropolitana di Cagliari, nuovo cantiere: chiude al traffico un tratto di piazza MatteottiLo stop dal 10 novembre e fino al 12 settembre 2026
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuove chiusure a Cagliari per i lavori della Metropolitana leggera. Lo stop è previsto dal 10 novembre al 12 settembre 2026 in un tratto di piazza Matteotti, fra le vie Molo Sant’Agostino e Sassari (fronte Arst).
L’ordinanza, firmata dal dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti, sottolinea come saranno garantiti percorsi pedonali sicuri per permettere ai cittadini di attraversare l’area senza rischi.
L'Amministrazione comunale di Cagliari invita la cittadinanza a «rispettare le nuove disposizioni e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata lungo le strade coinvolte».
Saranno «adottate – precisa l’ordinanza – tutte le cautele necessarie affinché i lavori si svolgano nel minor tempo possibile e con il massimo rispetto per la sicurezza di pedoni e residenti».
(Unioneonline)