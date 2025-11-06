«Proseguono i lavori e gli interventi di rigenerazione urbana a Cagliari». Con queste parole il sindaco Massimo Zedda ha annunciato l’avvio di una nuova stagione di cantieri che, tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, cambieranno il volto di diversi quartieri cittadini.

«Non appena aggiudicheremo i nuovi appalti – ha spiegato il sindaco – saremo in grado di riqualificare aree oggi sprovviste di strade, marciapiedi, illuminazione pubblica e spazi verdi. Allo stesso tempo, continueremo a manutenere e migliorare ciò che già esiste, in tutti i quartieri della città».

Il piano complessivo, che supera i 60 milioni di euro, tocca alcuni dei punti nevralgici del capoluogo, con interventi mirati a coniugare decoro urbano, sostenibilità e servizi.

A Sant’Elia continua la rigenerazione urbana dopo la conclusione dei lavori sui sottoservizi. Il progetto, finanziato con 13,5 milioni di euro, prevede l’abbattimento delle strutture abusive, la bonifica ambientale dei complessi edilizi Del Favero e Lame, e la realizzazione di nuovi spazi verdi e aree di socialità.

Dopo anni di contenziosi, si apre una nuova fase anche per Monreale, dove l’amministrazione ha incontrato il comitato di quartiere per definire un piano di interventi che comprende il rifacimento del verde pubblico, il potenziamento degli impianti sportivi, la nuova illuminazione e il miglioramento della viabilità. Il progetto dispone di 2 milioni e 390mila euro, con un cofinanziamento comunale di 480mila euro.

Proseguono, secondo il cronoprogramma, i lavori per la riqualificazione del mercato di San Benedetto, uno dei luoghi simbolo della città. Il progetto, del valore di 31 milioni di euro, prevede interventi sia interni che esterni, con l’obiettivo di restituire ai cittadini e agli operatori un mercato moderno, sostenibile e funzionale.

Cagliari, render mercato di San Benedetto

A Stampace, invece, sono previsti due interventi strategici: 10 milioni di euro per il secondo lotto di viale Trieste e 11 milioni per viale Merello. Entrambi i cantieri prenderanno avvio nel primo semestre del 2026, completando il quadro delle grandi opere urbane già in corso.

12 dicembre 2024 Panoramica di Cagliari del quartiere Stampace visto da Castello. Foto Max Solinas

