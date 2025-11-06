Mai decollato davvero da quando esiste il regolamento, fa un mezzo flop il servizio di noleggio di monopattini elettrici a Cagliari: la storica società Freedom Mobility Srls ha deciso di rinunciare all’offerta del servizio che si era aggiudicata per tre anni ad agosto del 2023. Risoluzione anticipata e ritiro dei mezzi entro novembre. Su strada restano solo i monopattini offerto dalla società Dott, operativa da prima dell’estate scorsa.

Lo stop della Srls emerge da una determinazione del dirigente del servizio comunale per la mobilità, Pierpaolo Piastra, che prende atto della decisione comunicata il 25 settembre dal titolare, Andrea Ranieri.

Era lui l’imprenditore che aveva intravisto delle enormi potenzialità nel business del noleggio, quando non erano ancora state scritte regole rigide.

Poi sono arrivate le restrizioni del codice della strada e anche il Comune aveva piazzato dei paletti che, a quanto pare, hanno ostacolato il cammino imprenditoriale: 115 stalli di sosta adesso saranno vuoti.

E la società è stata chiamata dal Comune a versare oltre 22mila euro dovuti per l’aggio.

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata