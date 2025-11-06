Il blitz in un ipermercato di viale Marconi, a Cagliari, è finito con un doppio arresto per rapina.

Due uomini, un 38enne cagliaritano e un 36enne di Selargius, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra volante: in scooter - dopo essersi impossessati di alcuni prodotti per un valore di 100 euro dagli scaffali di Maury’s uscendo senza pagare - a tutta velocità, nel tentativo di fuggire, si sono schiantati sull'auto di servizio della Polizia.

Per fortuna non ci sono stati feriti e i due sono stati bloccati e arrestati dagli agenti. Con l’accusa di rapina aggravata in concorso, su disposizione della pm Rossana Allieri, sono stati accompagnati in carcere. Domani compariranno davanti alla giudice Claudia Sechi per la convalida. La refurtiva è stata recuperata e lo scooter sequestrato.

