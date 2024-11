Il weekend della 16esima edizione della Pan CagliariRespira-15esimo Memorial Delio Serra è a un passo e il numero dei partecipanti si avvicina alle 2500 unità, che nel 2023 le hanno permesso di essere la manifestazione più partecipata del panorama podistico e dello sport sardo come numero di atleti presenti in una singola manifestazione.

Poco meno di mille quelli già iscritti alla mezza maratona internazionale Città di Cagliari, che si misureranno sul percorso disegnato dal Cagliari Marathon club sui 21,097km. Al via atleti da quindici nazioni, con l'Italia che la fa da padrona, seguta da Norvegia, Gran Bretagna, San Marino, Ucraina, Gambia, Belgio, Olanda, Romania, Algeria, Germania, Stati Uniti, Colombia, Polonia e Slovacchia.

In gara iscritti provenienti da tutta la Sardegna, ma anche da altre tredici province italiane, da Roma a Milano, da Padova a Bari. In percentuale, oltre il 22% dei partenti sono donne e, se l'età dei partecipanti va orientativamente dai vent'anni in su, curiosamente nelle statistiche svettano per numero i 52enni e i 56enni.

A questi, si aggiungono le oltre cento staffette non competitive, ognuna formata da due atleti, che percorreranno rispettivamente 8 e 13km, e il migliaio di partecipanti alla non competitiva di 6km.

Le iscrizioni alla KaraliStaffetta e alla SeiKaralis saranno ancora aperte per tutta la giornata di sabato, mentre la KidsRun si disputerà nel primo pomeriggio di domani, negli spazi della Fiera, con circa 200 bambini impegnati nelle diverse gare.

Alle 19 di domani, verranno presentati i top runner della gara. Tra questi, il keniano Simon Kibet Loitanyang e il marocchino Khalid Jbari, rispettivamente primo e secondo nel 2023, Ismail El Haissoufi, Rachid Benhamdane e il sardo Claudio Solla, tra i migliori rappresentati dell’Isola e portacolori del club organizzatore. E quando tra gli innumerevoli titoli messi in bacheca in carriera ci sono anche otto successi alla CagliariRespira, parlare di ripetersi diventa riduttivo.

Tra le donne, Claudia Pinna del Cus Cagliari (sodalizio universitario che in questa edizione che collaborato col Cagliari Marathon club nell’organizzazione della manifestazione) resta la favorita. A contenderle il titolo, tra le altre, Elisabetta Orrù.

