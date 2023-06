A Cagliari scatta l’allarme per le ondate di calore in arrivo. Il Ministero della Salute ha diramato per venerdì 30 giugno un bollettino di allerta gialla (livello 1): nel capoluogo sardo sono previste temperature che andranno dai 22 ai 34 gradi.

Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Con l’Allerta al livello 1 (colore giallo) le condizioni meteorologiche e le alte temperature possono portare ad un livello 2. Sono in stato di pre allerta anche i servizi sanitari e sociali.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata