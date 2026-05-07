Omicidio di Leonardo Mocci, svolta nell’inchiesta: scattano gli arrestiI carabinieri stanno eseguendo la misura firmata dal Gip nei confronti dei tre giovani indagati per omicidio e rapina
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È in corso di esecuzione un ordine di custodia cautelare firmato dal Gip del tribunale di Cagliari nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Leonardo Mocci, il giovane di Villacidro ucciso in piazza Settimio Severo a Monserrato nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile.
I carabinieri del nucleo investigativo di Cagliari stanno eseguendo in queste ore la misura firmata dal giudice per le indagini preliminari.
I destinatari dell’ordinanza sono i tre giovani indagati finora nell’inchiesta per rapina e omicidio condotta dai pm Enrico Lussu e Diana Lecca: i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, di Pirri, e Daniel Campus, di Quartu.
Nella caserma dei carabinieri di via Nuoro, a Cagliari, intanto sono arrivati gli avvocati difensori degli arrestati. I fratelli Tunis sono difesi dal legale Riccardo Floris.