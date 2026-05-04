«Oggi non festeggio solo una laurea: festeggio la mia rivincita». Mariellis F. Rosario è nata a Madrid, è cresciuta tra Domingo e la Spagna ed è arrivata definitivamente in Sardegna nel 2018. Oggi è diventata dottoressa in Lingue e Comunicazione alla Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari. Un traguardo che ha tanti significati, per lei

Il suo percorso di integrazione non è stato privo di ostacoli: spinta dal desiderio di sentirsi parte di una comunità che l’ha accolta subito con calore, fanno sapere dall’Ateneo, «ha scelto di sfilare con l'abito tradizionale oristanese sfidando feroci critiche ed episodi di razzismo». Sui social erano piovute le critiche.

Ma lei, nonostante le difficoltà linguistiche, le lacune dovute agli studi superiori svolti all'estero e la fatica nello svolgere gli esami stando al passo con i tempi, non si è arresa. «Ha scelto le lingue e la comunicazione per trasformare la sua passione per il viaggio e la scoperta in un futuro professionale».

Per la sua tesi di laurea, ha scelto di trattare un tema vissuto in prima persona: l'immigrazione in Italia, con un focus specifico sul territorio oristanese. Attraverso le interviste ad amici migranti, ha raccontato storie di resilienza e la forza necessaria per costruire un domani in una nuova terra.

«Questo traguardo dimostra che nessun percorso definisce il valore di una persona. Credete in voi stessi e non mollate mai, nonostante tutto», dice Mariellis.

(Unioneonline)

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