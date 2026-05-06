Un trentaduenne di Selargius, due quartesi rispettivamente di 36 e 40 anni e un trentaseienne di Guamaggiore sono stati arrestati a Cagliari dai carabinieri, nella serata di ieri, dopo un inseguimento tra le vie di Sant’Avendrace. L’accusa: detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutto è iniziato da un ordinario servizio di pattugliamento nel quartiere. I carabinieri hanno notato un’auto che ha compiuto una manovra sospetta per evitare di incrociare il mezzo dei militari. Nonostante l’alt imposto dalla dopo aver raggiunto l’auto sospetta, il conducente ha scelto di accelerare nel tentativo di dileguarsi. Ed è partito l’inseguimento. Il veicolo è stato intercettato e bloccato a poche strade di distanza dall’inizio della fuga.

Durante la corsa per sfuggire al controllo i passeggeri hanno tentato di sbarazzarsi di due involucri gettandoli dal finestrino, sperando che il gesto passasse inosservato. Ma non è stato così: quando la situazione è tornata calma i militari hanno recuperato gli oggetti e si è scoperto che contenevano cocaina. La successiva perquisizione, estesa sia agli occupanti che all'abitacolo del mezzo, ha permesso di trovare ulteriori due confezioni. Il bilancio complessivo del sequestro è di 28 grammi di cocaina.

(Unioneonline/E.Fr.)

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