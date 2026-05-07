Oggi gli svizzeri di Alinghi, domani New Zealand. E il 12 maggio i francesi di La Roche-Posay Racing Team. Arrivano a Cagliari le squadre che parteciperanno dal 21 al 24 maggio alle gare preliminari della Coppa America di vela.

Alberghi pieni e maxi-yacht: questa mattina la conferenza di servizi in Prefettura ha dato il via libera al piano di sicurezza sul mare, come confermato da Leslie Ryan, event director della America's Cup.

«Nei prossimi giorni - ha detto - la città si animerà con tutte le persone dell'America's Cup. Ma tutto è in linea sia a terra che in mare: i preparativi per i quattro giorni dell'evento stanno procedendo molto bene. L'ospitalità qui è straordinaria. E se avessimo più tempo per goderci la Sardegna sarebbe ancora meglio».

Primi numeri: «Difficile dire quante persone a Cagliari saranno in quei giorni, ma la città sarà super affollata. Se sommiamo i team, l'organizzazione che conta 250 persone, gli sponsor e i media siamo intorno alle 5000-6000 persone. Alle quali poi si aggiungerà il pubblico».

Alberghi al completo, ha detto l'assessore al Turismo Franco Cuccureddu: «Abbiamo avuto delle difficoltà a trovare posto ad alcuni ospiti - ha detto - a Cagliari arriveranno i Ceo di tutte le principali multinazionali, bancarie e assicurative del mondo che normalmente si riuniscono in Florida o in California. Saranno a Cagliari dal 21 al 24 per la loro assemblea annuale. Quindi personalità che hanno saturato tutti gli hotel migliori, non solo di Cagliari, ma anche di Pula o Villasimius. E questo è andato oltre ogni nostra previsione».

(Unioneonline/A.D)

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