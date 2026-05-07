Chiesa sarda in lutto per la morte di monsignor Giuseppe Luxoro, per oltre 30 anni parroco della Collegiata di San Giacomo a Cagliari.

Era nato a Carloforte nel 1950. L’ordinazione sacerdotale in Cattedrale a Cagliari nel giugno del 1974.

Don Beppe, così era conosciuto dai fedeli, è stato educatore nel Seminario arcivescovile, parroco a Villanovatulo dal 1977 al 1984, per poi diventare guida spirituale a Samatzai, nella chiesa di San Giovanni Battista. Il suo viaggio pastorale è proseguito a Serrenti dove ha guidato la parrocchia della Beata Vergine Immacolata. Nel 1992 l’arrivo a Cagliari per assumere l’incarico di parroco a San Giacomo. Nell’arco di 30 anni, ha sostenuto e fatto crescere la comunità ecclesiale. Il suo apporto non è mai venuto meno. Nella parrocchia di Villanova ha sempre coltivato i rapporti con le Confraternite del quartiere che custodiscono gli antichi riti della Settimana Santa. Dal 1996 era Cappellano di Sua Santità. È rimasto tenacemente legato alle radici carlofortine.

Prima dell’aggravamento delle condizioni di salute, aveva presieduto la celebrazione liturgica nella Basilica di Bonaria alla presenza di una folta rappresentanza di fedeli arrivati da Carloforte.

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