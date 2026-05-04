È in servizio da oggi a Cagliari un nuovo collegamento diretto del Ctm dedicato agli studenti universitari. Le corse della linea 10S, con partenze dalle 8 e dalle 8.45 da via Pessina lato Tribunale verso il il polo del Magistero in via Is Mirrionis, sono state inaugurate stamane dal presidente dell'azienda di trasporto pubblico locale, Fabrizio Rodin, e dal direttore generale Bruno Useli.

I bus elettrici, attivi da lunedì al sabato e nei giorni scolastici negli orari di ingresso e uscita dalle lezioni, impiegano circa 20 minuti per coprire il tragitto da piazza Repubblica al complesso di Sa Duchessa. Nei prossimi giorni alla fermata di via Pessina una hostess fornirà informazioni dettagliate ai passeggeri.

Inoltre, sulla linea 17 è stata aggiunta una corsa per il liceo scientifico Pitagora di Selargius, dal lunedì al sabato con autobus da 12 metri. Entrambe le novità, introdotte in via sperimentale, sono visibili sull'app Busfinder.

«I tavoli tecnici attivati con le realtà del territorio – spiega Rodin - stanno permettendo di individuare con precisione le criticità e intervenire in modo mirato. Questo è il metodo che Ctm intende applicare sul servizio, cioè ascoltare chi vive ogni giorno il servizio per tradurlo in soluzioni operative».

Nel dettaglio, ecco il percorso della nuova linea 10S: piazza Repubblica, via Alghero, via Sonnino, via XX Settembre, via Roma, viale Trieste, via Pola, viale Merello, piazza d'Armi, via Is Mirrionis (inversione alla rotatoria con via Cadello). Ritorno con partenza da via Is Mirrionis (fronte Magistero) alle 8.25, viale Merello, via De Magistris, via Sauro, viale Trieste, via Roma, via XX Settembre, via Sonnino, via Alghero, Piazza Repubblica. A fine mattinata sono previste da via Is Mirrionis partenze alle 13 e alle 13.45 e da piazza Repubblica alle 13.20.

Quanto alla corsa supplementare per gli studenti del Pitagora, con la linea 17S il Ctm copre la fascia scolastica mattutina e il rientro di metà giornata. La partenza è programmata da San Gottardo alle 8, con arrivo al liceo alle 8.15 circa. La fermata è la numero 490 in via I Maggio, davanti alla scuola. I bus seguono il percorso ordinario della linea 17 fino a via della Libertà, poi proseguono su via Trieste, via Parigi, via della Resistenza e via I Maggio. Il rientro è previsto dal Pitagora con partenza alle 13.30 e arrivo a San Gottardo attorno alle 13.45 lungo il percorso inverso.

(Unioneonline/A.D)

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