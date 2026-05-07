Sono entrati in un noto negozio di abbigliamento sportivo, hanno preso diversi abiti del valore di duecento euro e hanno tentato la fuga. Due giovani sono stati fermati dai carabinieri dopo essere stati bloccati dal personale addetto alla vigilanza.

È successo in via San Simone, a Santa Gilla. Secondo quanto ricostruito dai militari, un trentaduenne algerino e un ventiduenne tunisino una volta entrati nel punto vendita avrebbero preso diversi capi d’abbigliamento, cercando di eludere invano i controlli all'uscita.

Entrambi sono già noti alle forze di polizia. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l’intera refurtiva, costituita da merce per un valore complessivo di circa 200 euro che è stata restituita al responsabile dell'attività.

Il ventiduenne, senza fissa dimora, è stato accompagnato in carcere a Uta, mentre il trentaduenne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nel centro di accoglienza di Monastir.

(Unioneonline/A.D)

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