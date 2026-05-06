Cagliari nella morsa dei cantieri. Muoversi nel capoluogo diventa sempre più complicato, tra lavori e restrizioni che hanno affossato il traffico. Fra tempistiche che si dilatano, strade ristrette, rifacimento dell'asfalto e ingorghi, il problema riguarda tutta la città. E una soluzione a breve non sembra esserci.

Il cantiere della metro, che ha invaso via Roma, viale Diaz, viale Cimitero e via Dante (senza aver mai aperto un tratto, nonostante anni di lavori), è il principale. Ma sono tantissimi quelli in corso, spesso di enti diversi fra di loro che fanno sì che si sovrappongano. Con tutti i disagi del caso.

A Pirri, via Vesalio è stata ridotta a una corsia per la costruzione di aiuole, causando code continue.

Nuovi lavori in via Riva di Ponente bloccano l'ingresso in città, mentre via Porcell è chiusa da due mesi per calcinacci.

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