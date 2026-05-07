Agricoltura, a Cagliari mobilitazione della Coldiretti per difendere prodotti locali e made in ItalyL’associazione di categoria chiama a raccolta gli iscritti. Appuntamento domani alla Fiera, atteso anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida
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«Sono migliaia gli agricoltori della Coldiretti che si ritroveranno a Cagliari per difendere il Made in Italy a tavola, assieme al proprio futuro e a quello dei cittadini consumatori in un momento difficile per l’economia, con l’aumento di costi e prezzi legati alla guerra in Iran che si aggiungono ai problemi causati dai cambiamenti climatici».
Così la Coldiretti Sardegna annuncia la mobilitazione prevista per domani a Cagliari alla Fiera alle 9 e 30. «Un momento di confronto – spiega una nota - sui rischi che corrono le nostre eccellenze mediterranee, ma anche l’occasione per valorizzare le conquiste ottenute grazie alle proteste in Italia e in Europa, come il recupero dei fondi Pac e l’approvazione della Legge Caselli contro i reati agroalimentari».
Saranno presenti il presidente nazionale Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo e il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu, oltre al ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.
(Unioneonline/A.D)