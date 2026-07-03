«Abbiamo parlato di tre argomenti, c'erano alcune tematiche legate a situazioni di Milano Cortina e agli Yog che l'Italia ospiterà nel 2028. Poi il ministro ha collegato a queste riunioni una con il commissario stadi, Sessa, e Uva per l'Uefa». Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, uscendo dall'incontro con il ministro Abodi durato quasi tre ore e al quale hanno poi partecipato anche i presidenti di CONI e CIP, Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis, oltre che Michele Uva, direttore esecutivo Uefa Euro 2032 per l'Italia e il commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa.

«Una riunione di cui sono soddisfatto, c'era un clima eccellente - ha aggiunto Malagò, parlando dell'incontro sugli stadi in vista di Euro 2032 -. Entro il 31 luglio ci aspettiamo risposte certificate e l'Uefa su questo ha scadenze obbligate. Mi sento di dire che è un'opportunità per il paese perché ci potranno essere degli stadi a supportare i cinque impianti iniziali, perché magari da qui a quella data qualche problema potrà esserci. Inoltre andrò a trovare a breve il presidente Ceferin».

Per Cagliari e il suo nuovo stadio la sfida resta aperta.

(Unioneonline)

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