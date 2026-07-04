Venticinque chili di hashish, suddivisi in 250 panetti, sono stati posti sotto sequestro dai finanzieri del comando provinciale Cagliari nell’ambito di un’operazione che si è svolta nei comuni di Cagliari, Assemini, Quartu e Iglesias.

La sostanza stupefacente, contenuta all’interno di 11 pacchi postali provenienti dalla Spagna, era già stata suddivisa in altrettante spedizioni, pronte per essere consegnate per rifornire le piazze di spaccio dell’hinterland cagliaritano.

Le Fiamme gialle hanno individuato una serie di plichi sospetti provenienti dalla Spagna, destinati a diversi soggetti, risultati essere tutti identificati con nomi di fantasia, e da recapitare in vari “locker”, punti di ritiro, situati nel territorio metropolitano.

Sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, i finanzieri, durante i controlli, hanno constatato come la sostanza fosse stata abilmente confezionata, suddivisa utilizzando più strati di pellicola e messa sottovuoto. I pacchi erano stati poi accuratamente isolati con della schiuma poliuretanica per cercare di eludere il fiuto delle unità cinofile.

Sono stati quindi predisposti servizi di osservazione, controllo e pedinamento nei luoghi dove sarebbero state recapitate le spedizioni, per identificare i reali destinatari dei plichi.

I finanzieri hanno individuato quattro cittadini italiani, tutti residenti nella Città metropolitana di Cagliari, e li hanno bloccati e identificati proprio quando si sono recati presso i locker per ritirare la sostanza stupefacente.

(Unioneonline/A.D)

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