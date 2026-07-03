Hanno bruciato l'alt dei carabinieri, dando il via a una folle corsa lungo la 131. L'inseguimento si è concluso con uno schianto e l'arresto di tre giovani, tutti già noti alle forze dell'ordine, accusati di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L'episodio è avvenuto oggi, nel tardo pomeriggio, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari ha intimato l'alt a una macchina con tre giovani a bordo. Il conducente, al posto di fermarsi, ha accelerato per tentare la fuga. Ne è nato un inseguimento, con il veicolo che ha presto imboccato la strada statale. La corsa è terminata vicino alla provinciale 8. Nel tentativo di seminare i militari, il conducente ha perso il controllo del veicolo andando a urtare lateralmente un'altra automobile. A bordo c'erano due donne, rimaste lievemente ferite e soccorse dal 118.

I tre giovani invece sono stati bloccati. Si tratta di un ventenne, che era alla guida, di un diciottenne e di un venticinquenne, tutti disoccupati. La perquisizione ha permesso di scoprire 14 grammi di marijuana, circa duemila euro in contanti (ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio) un coltello a serramanico e uno da tavola, forse usato per dividere lo stupefacente. I tre, al termine delle formalità di rito, sono stati arrestati e posti ai domiciliari.

(Unioneonline/v.f.)

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