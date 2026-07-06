Ha aggredito la compagna a bastonate. Per questo i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari e della Stazione di Pirri hanno arrestato un 66enne, pensionato e residente nell’hinterland, in flagranza di reato.

I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione arrivata al 112. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, al culmine di una lite per futili motivi, avrebbe colpito la compagna convivente con un bastone in legno procurandole una ferita all’altezza della testa. L’aggressore, che già in passato avrebbe maltrattato la donna, è stato subito rintracciato nell’abitazione e alla luce dei fatti dichiarato in stato di arresto.

La vittima è stata subito medicata e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari, non versando, per fortuna in pericolo di vita. L’uomo invece è stato trasferito in carcere a Uta.

(Unioneonline/v.f.)

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