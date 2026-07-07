Mancato rispetto delle procedure di autocontrollo (HACCP); assenza di un regolare approvvigionamento idrico per l'erogazione di acqua potabile; mancanza dei dispositivi di rilevazione della temperatura all'interno dei banchi vetrina refrigerati; inosservanza dell'obbligo di utilizzo dell'abbigliamento professionale prescritto per la manipolazione degli alimenti.

Sono alcune delle violazioni riscontrate dai Carabinieri del Nas di Cagliari nel corso di controlli effettuati sui food and truck che stazionano nella zona del Poetto vendendo panini e bibite.

«L'obiettivo prioritario dei militari – spiega una nota – è stato verificare il rigido rispetto delle normative igienico-sanitarie di settore, con un’attenzione particolare alla prevenzione del rischio botulinico e delle contaminazioni microbiologiche».

Diverse, come detto, le violazioni riscontrate dai militari e in due casi le attività sono state temporaneamente sospese per la durata di sei giorni, in attesa del ripristino delle condizioni idonee.

Contestualmente, sono state disposte severe prescrizioni di adeguamento per sanare le carenze strutturali rilevate e sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo che supera i 4.000 euro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata