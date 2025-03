«Spero proprio che il 2025 sia l'anno in cui si possa chiudere la parte burocratica sul nuovo stadio, perché poi dal 2026 bisogna iniziare il lavoro veramente complicato: costruirlo, in maniera innovativa e comodo per i nostri tifosi». È l'augurio di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari e ospite oggi alla Scuola di formazione politica promossa dai Riformatori sardi.

«Speriamo che entro poche settimane venga chiusa la conferenza di servizi, a quel punto il Comune - speriamo entro il primo semestre di quest'anno - decreti la pubblica utilità e il pubblico interesse dell'opera, per poi partire con il bando», ha detto Giulini.

Per il patron anche un pensiero sulla sfida di domani (ore 16) contro la Roma, dove il Cagliari ritroverà da avversario il grande ex Claudio Ranieri: «Sono molto contento che il mister stia facendo molto bene anche quest'anno. Ho parlato ieri con la squadra e con Nicola, cercheremo di fare di tutto per riportare qualcosa in Sardegna», ha concluso Giulini.

