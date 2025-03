«Abbiamo preparato due modi di stare in campo, con diverse intuizioni. E sono curioso di vedere dove ci porteranno. Affrontiamo una squadra molto forte, ma ce la vogliamo giocare».

Risale l’asticella, Davide Nicola, però, non perde certo l’ottimismo e la consapevolezza. «Da quando è arrivato mister Ranieri, la Roma ha avuto un’inversione di tendenza, non solo nei numeri», la premessa. «Stiamo parlando di un avversario importante, qualitativo e competitivo. Anche noi, però, possiamo fare una grande prestazione», lancia così la sfida l’allenatore del Cagliari dalla sala stampa del “Crai Sport Center” di Assemini. «Giochiamo in un palcoscenico importante e vogliamo dimostrare quanto valiamo».

Indisponibile anche Zappa, oltre a Luvumbo e Coman. Nicola va oltre, però, l’infortunio del terzino monzese e ammette: «Zappa non avrebbe giocato in ogni caso questa partita. Ci sono tre-quattro giocatori che stanno giocando molto ed è giusto farli rifiatare». Prati può giocare dal primo minuto? «Assolutamente. Così come giocherà Palomino, questo ve lo dico per certo. In questi giorni ci siamo focalizzati anche su Kingstone e siamo pronti a dargli un’occasione al momento giusto». La sfida nella sfida con il grande ex Claudio Ranieri? «Apprezzo la qualità dell’uomo e del professionista per il modo che ha di porsi rispettando sempre tutti. Dal punto di vista professionale, è un modello per molti miei colleghi, non solo per me».

