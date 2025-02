La prova turista è superata, almeno per ora: «Very nice», dice James Pariscalle, arrivato da Londra e intento a godersi il sole tiepido che chiude gennaio.

In realtà in tanti sembrano sorridere nel tratto di via Roma liberato dopo quasi due anni di lavori apparentemente infiniti: 675 giorni, per la precisione, intervallati da polemiche, falsi annunci e l'attesa paziente di chi ha preso il tutto forse con più filosofia.

Spariti tendoni e operai eccolo il nuovo volto di via Roma. Almeno tra piazza Ingrao e via dei Mille: arredi, verde, giochi per bambini, area fitness.

«Panchine approvate, comodissime», assicura Laura Gessa, soddisfatta anche di tutto il resto. «Approvo tutto, una riqualificazione a mio avviso ben fatta che rende la nostra città più bella e accogliente».

Ma c'è anche chi mostra parecchie perplessità: «Esteticamente carino e magari anche comodo, ma poco funzionale, perché trovarsi le macchine che passano da una parte e dall'altra non è certo il massimo», riflette Luciano De Luca, 77 anni e diversi interrogativi: «Poi vediamo quando cresceranno gli alberi, sempre che crescano».

