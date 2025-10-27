Il nuotatore cagliaritano Marcello Guidi, cresciuto nella Rari Nantes, argento mondiale nella staffetta azzurra di nuoto 4x1,5 chilometri di Singapore, è stato premiato dal presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Marco Benucci, e dall'assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta, nel corso di una breve cerimonia.

Un'impresa storica. Nella terza frazione, Guidi ha ricevuto il testimone con 1 minuto e 26 secondi di svantaggio dalla Germania, riuscendo però a recuperare terreno fino a portarsi a ridosso dei vincitori. Sul podio con lui Gregorio Paltrinieri, Barbara Pozzobon e Ginevra Taddeucci.

«Marcello - hanno detto Benucci e Macciotta - è un esempio per tanti giovani: dedizione, sacrificio e passione possono portare lontano. Cagliari è fiera di lui, di tutto ciò che rappresenta per lo sport locale e non solo locale».

Durante la cerimonia, ospitata in casa Rari Nantes, Guidi ha voluto rivolgere un pensiero ai più giovani atleti che si avvicinano al mondo dello sport: «Il nuoto è divertimento, ma anche tanti sacrifici per allenarsi ed esprimere il proprio potenziale. Credete sempre in voi stessi e non smettete mai di inseguire i vostri sogni», ha detto.

