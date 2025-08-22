Momento di saluto e commozione questa mattina al Comando Provinciale dei Carabinieri, dove il Generale di Divisione Stefano Iasson, comandante della Legione “Sardegna”, ha incontrato ufficiali, sottufficiali e militari dell’Arma prima del suo prossimo avvicendamento.

Ad accoglierlo, il Generale di Brigata Luigi Grasso, comandante provinciale, insieme a una rappresentanza di tutto il personale. L’incontro si è svolto in un clima di forte partecipazione, con il generale Iasson che ha voluto ringraziare i carabinieri cagliaritani per il lavoro quotidiano a tutela della cittadinanza.

«Il vostro impegno rappresenta un presidio essenziale di sicurezza e legalità – ha dichiarato il generale – il rapporto diretto con i cittadini e la collaborazione con le istituzioni sono la vera forza dell’Arma».

Nel corso del suo intervento, Iasson ha sottolineato i risultati operativi raggiunti dal comando provinciale, ma anche la professionalità e la capacità di affrontare le difficoltà quotidiane con spirito di servizio. Ha ricordato il valore della prossimità e dell’ascolto del cittadino, «elementi che rafforzano la fiducia e la coesione sociale».

Un pensiero è stato rivolto anche alle famiglie dei militari, «pilastro fondamentale che sostiene chi indossa l’uniforme», e alla necessità di continuare a investire nella formazione e nell’aggiornamento professionale, per garantire standard elevati di efficacia e unità interna.

Al termine della visita, il generale Grasso ha espresso a nome di tutto il personale «profonda gratitudine per la costante vicinanza e l’attenzione dimostrata dal comandante della Legione», formulando i migliori auguri per i futuri incarichi di Iasson.

