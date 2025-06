Cambio di programma questa sera sul palco del festival Marina Cafè Noir al bastione di Cagliari dettato dall’emergenza del conflitto tra Israele e l’Iran: gli incontri di oggi con Francesca Mannocchi (alle 19) e Nathan Thrall (alle 21) si terranno in collegamento streaming.

I due corrispondenti di guerra, impegnati nei più caldi territori in conflitto, hanno provato a imbarcarsi per l’Italia sino a stamattina ma sono stati costretti a terra dall’interdizione dello spazio aereo da e per Tel Aviv.

Non rinunceranno tuttavia ai loro interventi sulla terrazza del Saint Remy, con la quale saranno collegati per le conversazioni in programma con Gianmario Pilo e Alessandra Marchi, per restituire una testimonianza ancora più inedita e preziosa del loro lavoro, in questo delicato momento storico.

