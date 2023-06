Appuntamento sabato sera (dalle 18 in poi) con la terza edizione del Memorial Gregorio Piga, gara di corsa organizzata dalla società Atletica Maracalagonis con la collaborazione del Comune e della Fidal Sardegna. La gara competitiva, per le categorie Junior, Promesse, Senior/Master, si svolge su un circuito di 2,5 chilometri, attorno alla chiesa, da ripetere tre volte.

In programma anche le corse per i più piccoli, categorie giovanili Esordienti 5-8-10, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e. Prevista anche una corsa/camminata ludico-motoria di 3 chilometri: «È una gara molto importante», dice il presidente della Fidal, Sergio Lai. «Si svolge su strada e speriamo presto si possa anche disputare sulla nuova pista. La società di Maracalagonis sta facendo davvero bene, soprattutto a livello giovanile, con atleti che si stanno mettendo in mostra a livello nazionale. Come la marciatrice Valentina Pedditzi, in procinto di vestire la maglia azzurra. Insomma sta svolgendo un’attività sportiva fondamentale per la comunità marese».

La presidentessa Lucia Mascia: «È un evento a cui teniamo tantissimo. Ci stiamo impegnando tanto. Ci sono tutti i presupposti affinché si possa vivere una splendida giornata di sport nel ricordo di Gregorio». Il tecnico della squadra è Arturo Zullo. «È la terza edizione», dice Zullo. «Sono tanti gli iscritti. Sarà una festa per tutti. Per quanto riguarda la squadra, che conta oltre 100 iscritti, stiamo facendo un bellissimo lavoro. E vogliamo crescere ancora. Una volta alla settimana segue gli allenamenti l’ex atleta olimpico Nicola Trentin, medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo nel 2001. Uno stimolo in più per i nostri giovani atleti».

