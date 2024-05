«È una vergogna essere abbandonata in questo modo con una patologia invalidante come la sclerosi multipla».

Ylenya Mereu lancia la sua denuncia dal Santissima Trinità, dove è stata presa in carico «nonostante la mancanza del reparto neurologico». L’alternativa «forse, era il San Francesco di Nuoro». Mereu ringrazia il personale medico dell’ospedale di Is Mirrionis, perché «hanno deciso di tenermi qui in Obi fino al completamento della terapia e prestarmi le cure del caso».

Ma è tutto il resto a non aver funzionato: «Il Binaghi, dove sono attualmente seguita, non è operativo: nei giorni festivi non effettua ricoveri. Solo in day hospital e su prenotazione. Una vergogna per un centro di riferimento regionale, con ottimi medici, infermieri e Oss: un reparto all'avanguardia che i tagli alla sanità ha devastato».

La Neurologia ci sarebbe stata al Brotzu: «Ma era strapiena», sottolinea Mereu.

«Essere stata dirottata su un ospedale che nulla ha a che vedere con la mia patologia è incredibile. Presidente della Regione, vuole fare la differenza ? Noi aspettiamo lei», è l’appello.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata