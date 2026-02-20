Un lutto improvviso ha colpito il mondo della musica rock in Sardegna. Questa mattina è morto Massimo Antonucci, leader di una delle band storiche della scena cagliaritana degli anni 80, i Physique du Rôle.

Massimo Antonucci – 65 anni, insegnante al liceo “Motzo” di Quartu – è stato per anni il cantante e front-man del gruppo, nelle cui fila hanno militato diversi protagonisti della prima ondata new-wave in città (Riccardo Thorel, Giangi Pala, Sergio Sorresu, Piero Peis, Sergio Farci e Massimo Cappai).

Con i Physique du Rôle – band che non disdegnava l’uso di azioni sceniche a metà tra musica, danza e teatro – Massimo Antonucci si è esibito sui principali palchi dell’isola e, nel 1984, al Rolling Stone di Milano.

Scioltosi nell’85, il gruppo si è ricostituito tre anni fa, recuperando il repertorio originale e iniziando a comporre nuove canzoni.

Alcuni brani dei Physique du Rôle sono inseriti nella colonna sonora di “The Missing Boys”, il docufilm realizzato nel 2023 da Davide Catinari.

