«Il Centro regionale trapianti deve restare al Binaghi». Dopo la presa di posizione delle associazioni di volontariato, contrarie al trasferimento del Crt dal presidio ospedaliero di via Is Guadazzonis agli ambulatori di viale Trieste, il caso arriva anche in Consiglio regionale.

«L’ospedale Binaghi ha tutti i requisiti necessari per continuare a garantire, in maniera ottimale, la delicata e importante attività del Crt anche in relazione alla presenza presso lo stesso presidio ospedaliero dei laboratori di Immunogenetica, nonché del Registro dei donatori di midollo osseo, le cui attività sono sotto il controllo dello stesso Centro. La cui sede oltretutto è stabilita da apposita delibera», scrivono i consiglieri del Partito democratico nell’interrogazione depositata, con primo firmatario Piero Comandini.

Si rivolgono all’assessore alla Sanità, così come la Prometeo Aitf, l’Aido e l’associazione Elisa Deiana: unite nel contestare lo sfratto messo nero su bianco con nota del direttore generale della Asl Marcello Tidore.

