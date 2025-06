Il liceo artistico e musicale “Foiso Fois” di via Bixio a Pirri ha dedicato due ulivi in memoria delle vittime innocenti degli Anni di Piombo: il giudice e docente universitario Guido Galli, ucciso a Milano il 19 marzo 1980 dal gruppo estremista Prima Linea e Vittorio Occorsio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, assassinato il 10 luglio 1976 dagli estremisti di Ordine Nuovo.

Gli ulivi dedicati ai due magistrati uccisi durante gli Anni di Piombo

I due alberi sono stati piantati dagli studenti e dalle studentesse delle classi quarta B e quarta E e dai docenti referenti del progetto Barbara Ardau, Gabriele Saiu, Gian Luigi Pittau e Stefano Zorco, nel “Giardino della legalità”, situato nel cortile del liceo. «Questo gesto significa anche ricordarli vivi, come ci hanno chiesto i familiari», dichiarano i docenti che si sono occupati del progetto.

L'ulivo dedicato a Guido Galli

In precedenza, in occasione della trentesima Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, che si celebra ogni anno il 21 marzo, erano stati piantati dieci ulivi dedicati ad altrettante vittime delle mafie: Emanuela Loi, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Bonifacio Tilocca, Rita Atria, Anna Nocera, Don Graziano Muntoni, Vito Schifani, Don Dino Puglisi e Domenico Gabriele detto “Dodò”.

«Abbiamo voluto ricordarli come quasi fossero ancora vivi, come ci hanno chiesto i familiari», aggiungono i docenti. «La criminalità e le mafie hanno cercato di cancellarli per sempre, insieme alla loro memoria, ma non ci sono riusciti, col nostro impegno li facciamo rivivere».

