L’Ersu di Cagliari ha speso 48mila euro per una festa flop: l’accusa è dei rappresentanti degli studenti, che hanno visto uscire i soldi dalle casse dell’ente mentre gli studenti idonei non beneficiari attendono ancora di ricevere le borse di studio promesse.

Solo qualche decina di partecipanti per l’evento «inaugurale per gli studenti e le studentesse dell’Ateneo cagliaritano» che si è tenuto nella notte di venerdì alla Fiera. I vertici dell’ente per lo studio universitario, che secondo alcune indiscrezioni hanno promosso l’iniziativa su input del giovane componente del Cda Federico Manca, volevano «promuovere un momento di convivialità attraverso la cultura musicale che come sappiamo unisce soprattutto i più giovani», si legge in una nota diramata prima dell’appuntamento.

Il prezzo dei drink

L’organizzazione è stata affidata alla Essea Srl di Gianluca Romano, società con sede in viale Ciusa a Cagliari. La location è stata quella dell’Opera Music Forum della Fiera. Uno spazio che sta ospitando numerosi eventi di successo. Ma questo dell’Ersu, stando a video e immagini, non ha avuto un grande seguito. Anzi.

A colpire il non certo nutrito gruppo di partecipanti sono stati anche i prezzi: venivano chiesti, sotto il logo dell’Ersu, 8 euro per un cocktail. Una spesa non certo alla portata di tutti gli studenti.

«L’Ersu pensa prima al piacere e poi al dovere», attacca Matteo Pisu dell’associazione studentesca Unicaralis, «quella festa è stata uno sputo in faccia agli studenti che a dicembre si sono trovati senza borse di studio pur essendo idonei». E sono migliaia.

«Era un fail che tutti ci aspettavamo, perché questo ente dovrebbe chiedere scusa a tutti noi per i non-servizi che sta portando avanti», rilanciano i ragazzi della Kita Assotziu, «non c’è una cosa che funzioni bene, tra mense, borse di studio, case dello studente. Ogni mese c’è bisogno di una nuova mobilitazione per sperare di poter continuare a studiare».

(Unioneonline/E.Fr.)

